Stefan de Vrij haakt geblesseerd af bij Oranje

Stefan de Vrij haakt door een blessure af bij het Nederlands elftal. De verdediger uit Oudenkerk aan den IJsel mist daardoor de interlands voor de Nations League tegen Polen en Italiƫ. Het is nog onbekend waar De Vrij last van heeft.

De Vrij was na een succesvol seizoen bij zijn club Internationale hard op weg naar een basisplaats bij Oranje. De oud-Feyenoorder is dit seizoen uitgeroepen tot de beste verdediger van de Serie A, werd met Inter tweede in Italië en schopte het tot de Europa League-finale. Vaak is hij tweede keuze achter Juventus-verdediger Matthijs de Ligt en Ajacied Daley Blind. Maar door afwezigheid van deze spelers zou de weg nu vrij hebben gelegen voor een basisplek in het centrum van de Nederlandse verdediging.

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges roept geen vervanger op voor De Vrij.