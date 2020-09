Ruim drieduizend fans welkom op Het Kasteel bij Sparta - Ajax

Voordat de competitie begint, oefent Sparta nog tegen Borussia Dortmund en ADO den Haag. Het duel tegen de Hagenezen is vrijdag vanaf 14:00 uur live te volgen op onze website en ons YouTube-kanaal.

Het duel tegen Borussia Dortmund is de laatste wedstrijd in de voorbereiding van Sparta en zal op maandag 7 september in Duitsland gespeeld worden vanaf 17:00 uur. Feyenoord oefende al eerder tegen de Duitse club en wist toen met 3-1 te winnen.

Sparta nam het in de voorbereiding al eerder op tegen FC Oss, Feyenoord, Telstar, NAC en RKC Waalwijk. Alleen het duel tegen Oss werd gewonnen.