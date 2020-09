Oudste vrouw van Flakkee (107) na doorstaan corona nu toch overleden

Het coronavirus kreeg haar er niet onder, ondanks dat ze al 107 was. Bijna een halfjaar nadat Cornelia Ras COVID-19 overleefde, is ze overleden in verzorgingshuis Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk.

De oudste inwoner van Goeree-Overflakkee haalde in april nog de internationale media. Niemand had gedacht dat de hoogbejaarde Ras sterker zou zijn dan het coronavirus. Maar ze kwam er weer bovenop, tot opluchting van haar nichtje Maaike de Groot. "We dachten eerlijk gezegd niet dat tante Cor het zou halen, maar ze is erg fit voor haar leeftijd."

De vrouw was één van de circa veertig mensen die corona opliepen tijdens een kerkdienst in het verpleeghuis. Van de mensen die ziek werden, overleden er tien. Maar Cornelia Ras ontsprong de dans. Een maand later ging het weer goed met haar, vertelt De Groot. "Maar ze mist de gesprekken met andere bewoners."

Donderdag 3 september kwam het bericht dat Ras een halfjaar later toch overleden is.