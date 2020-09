Port Stories 2020: alternatieve Wereldhavendagen volg je via Rijnmond

De Wereldhavendagen staan dit jaar in het teken van Port Stories 2020

De Wereldhavendagen kennen dit jaar een ander karakter en hebben daarom ook een andere naam. Door de beperkingen die het coronavirus ons oplegt is er dit weekend sprake van een online-evenement met de naam Port Stories 2020.

Rijnmond besteedt de komende dagen volop aandacht aan Port Stories 2020. Zo zijn we vrijdagochtend om 09:00 uur op de radio live bij de opening die plaatsvindt op basisschool De Watervlinder in Hendrik-Ido-Ambacht, in het kader van 'de haven komt naar je toe.'

Het radio-programma van Erik Lemmers staat vrijdag tussen 10:00 en 13:00 uur geheel in het teken van de alternatieve Wereldhavendagen en komt live vanuit basisschool De Rank in Rozenburg. Daar is een aantal haven-gerelateerde attracties, die normaal gesproken tijdens de Wereldhavendagen op de kades aan de Maas staan opgesteld.

Op zaterdag maken we tussen 14:00 uur en 17:00 uur drie uur live radio in samenwerking met studenten van Inholland. Onder leiding van presentator Ronald van der Geer en elk uur een andere student als sidekick bestaat de programmering uit reportages en interviews vanuit de haven van Rotterdam.

TV Rijnmond en online

Naast aandacht op de radio zal op vrijdag en zaterdag ook op onze website én TV Rijnmond goed te merken zijn dat Port Stories 2020 aan de gang is.

De studenten van Inholland die meewerken aan het radio-programma op zaterdagmiddag zijn ook verantwoordelijk voor Port Stories Live. Dit is een tijdelijk radiostation dat op vrijdag en zaterdag live uitzendt van 10:00 uur tot 18:00 uur. Port Stories Live is te beluisteren op evenementenfrequentie 93.9FM en via de website van de wereldhavendagen.