Verdronken surfers herdacht met 'paddle-out'

Maar liefst 250 mensen hebben donderdag meegedaan aan een indrukwekkende 'paddle-out' in Scheveningen. Daarmee werden de vijf surfers herdacht, die op 11 mei om het leven kwamen toen ze op zee in de problemen raakten. Een van de surfers, de 23-jarige Mathijs, was een voormalig leerling van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.

"Een ceremonie om het leven mee te vieren", zo omschrijft Hans van den Broek van surfschool The Shore het. Een paddle-out is een eerbetoon, waarbij surfers samen het water op gaan om stil te staan bij het overlijden van een andere surfer. In het water maken ze samen een grote cirkel, om de overleden surfer of lifeguard te herdenken.

In het water vormt men drie ringen: de binnenste voor familie, de tweede voor vrienden en de buitenste voor de overige betrokkenen van het surfdrama. Daar waren ook de redders van de brandweer, die de reddingsoperatie op 11 mei uitvoerden, op een surfboard te vinden.



Circles of love

In verband met de coronaregels heeft de organisatie alleen naaste vrienden en familie uitgenodigd. Andere surfers zijn gevraagd om op andere plaatsen het water in te gaan, om ervoor te zorgen dat er op diverse plaatsen in Nederland kleine 'circles of love' ontstaan. "Surfen was hun passie. Ik denk dat ze niets liever deden dan surfen en in het water zijn. Dus het supermooi om het op deze manier te vieren", vertelt één van de deelnemers van de paddle-out.

Drama

De mannen (Joost, Sander, Pim, Max en Mathijs) gingen op maandag 11 mei aan het begin van de avond het water in voor de seizoensstart van een cursus lifesaving. Het ging stuk voor stuk om getrainde en ervaren surfers.

Om kwart over zeven werd duidelijk dat zich een verschrikkelijk drama afspeelde. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) begon een grote zoektocht, maar de harde wind uit het noorden/noordoosten en een ruwe zee maakten dat een moeilijke opgave.



Om iets over half acht werden de lichamen van Joost en Sander gevonden. De volgende dag werd bekend dat er nog twee lichamen waren gevonden, die van Pim en Max. Het lichaam van Mathijs werd later gevonden door twee wandelaars.