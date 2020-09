Hoog bezoek in buurthuis Thuis in West: koningin Máxima op de koffie

Ongewoon bezoek bij buurthuis Thuis in West in Rotterdam. Ze kregen donderdag niemand minder dan koningin Máxima over de vloer.

Nippend aan een kopje koffie luistert de koningin aandachtig naar het verhaal van een van de buurtbewoners. Om haar heen zitten nog meer vrouwen, netjes in een kringetje. Ouderen en vrijwilligers vertellen omstebeurt over het buurthuis en hun ervaringen, maar ook over taallessen en omgaan met mobiele telefoons.

Moed en zekerheid

"Ik wilde graag iets doen voor de mensen hier", vertelt Elma, die taallessen geeft. "Toen ik ging googlen kwam ik hier in het buurthuis terecht. Nu geef ik mensen uit alle hoeken van de wereld Nederlandse les." Máxima lacht. "Nou, die digitale computerlessen zijn dus niet zo hard nodig." Daarna wordt ze serieus: ze vindt het namelijk belangrijk dat mensen zich inzetten voor taallessen: "Het is namelijk moeilijk, ik kan het weten, maar het geeft mensen moed en zekerheid als ze de taal goed leren."

Daarna helpt ze ook in de keuken nog een handje mee. Louise, die voor de gelegenheid Surinaamse hapjes had gemaakt, liet de koningin meehelpen met het 'invetten' van het bladerdeeg. "Ik word hier gewoon aan het werk gezet!", zegt Máxima, terwijl Louise na afloop vooral nog overdonderd is. "Niemand wist hiervan, en dat ik dan de koningin nog hapjes mee mag geven is echt geweldig."

De koningin praat donderdag met buurtbewoners en vrijwilligers over het project 'Samen ouder in West', waarmee het buurthuis de eenzaamheid onder ouderen in de wijk wil tegengaan. Het Oranjefonds steunt dit initiatief en de koning en koningin zijn op hun beurt beschermpaar van het Oranjefonds. Vol trots wordt er over het project gepraat: "Vrijwilligers wonen ook zelf in de wijk en helpen actief mee! Niemand die hier helpt, maar zelf op een halfuur rijden woont."

Voorbeeld

Máxima knikt instemmend. Ze vindt het vooral mooi om te horen dat al deze mensen zich vrijwillig voor hun wijk inzetten. "Dit moet eigenlijk een voorbeeld zijn van hoe het moet."

"Dit is een wijk met veel diversiteit", legt een vrijwilliger uit. "Zeker de vergrijzing is een uitdaging." Volgens een wijkwerker zijn de zorgmijders het moeilijkst. Om te voorkomen dat er nieuwe Beppie de Bruins zijn, wil het buurtteam mensen uit hun isolement bellen. Dat gaat alleen lastig soms: van de 150 mensen die in het begin zijn benaderd, hebben ze er 26 niet weten te bereiken. "Maar door te blíjven aanbellen, hebben we nu iedereen bereikt!", wordt er vol trots verteld.

Eenzaamheid

Stichting Thuis in West is ontstaan toen de plaatselijke kerk de deuren moest sluiten. Een groep buurtbewoners heeft daarop een ontmoetingsplek opgericht, voor iedereen in Rotterdam-Middelland. Zo'n zestig vrijwilligers werken eraan mee. Thuis in West wil buurtbewoners op weg helpen en samen met hen een gemeenschap creëren waarin iedereen zich thuis voelt. 'Samen ouder in West' is specifiek gericht op ouderen en het tegengaan van eenzaamheid.