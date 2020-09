Seksuele handelingen met banaan: OM eist 30 maanden cel voor viertal dat jongen (17) ontvoerde en vernederde

De jongen staat in april 2019 doodsangsten uit, als hij vanuit het niets 's avonds na zijn werk in een auto wordt getrokken. In het voertuig krijgt hij harde klappen. In een kelderbox wordt hij vervolgens anderhalf uur lang bedreigd en vernederd.

Onder bedreiging van een taser wordt de jongen gedwongen seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten met een banaan en een komkommer. Ook moet hij als een kat melk van een schoteltje likken, terwijl er foto's van hem worden gemaakt.

Seksueel getinte foto's

De jongen in kwestie had namelijk een relatie met de 18-jarige dochter van een van de verdachten. Die verkering liep niet zo lekker, blijkt uit appgesprekken die in het dossier zijn opgenomen. De moeder van de jonge vrouw, een 39-jarige vrouw uit Schiedam, kwam erachter dat het slachtoffer seksueel getinte foto's en filmpjes van haar dochter in bezit had. Die foto's moesten gewist worden.

De vrouw neemt het heft in eigen handen en zet - met hulp van haar partner, broer en een huisvriend - het slachtoffer eerst flink onder druk. De beelden worden gewist, maar daarmee is de kous niet af. De verdachten zijn namelijk bang dat er nog kopieën op de iCloud staan.

Daarom wachten ze de jongen 's avonds bij zijn werk op en dwingen ze hem op tevergeefs een laptop in te loggen op iCloud. Het mislukt: het slachtoffer heeft zijn telefoon niet bij zich.

Eigen rechter

Al daags voor de ontvoering waren de vier verdachten van plan om het slachtoffer te vernederen, blijkt uit de appgesprekken. "Dat je als moeder enorm schrikt van bepaalde foto’s en appgesprekken van je dochter met haar vriendje is voor te stellen", aldus de officier van justitie. Deze aanpak gaat alleen veel te ver: "In de kern gaat het om vier volwassen mensen die een jongen van zeventien hebben meegenomen, hebben vastgehouden en hebben vernederd. Daar past alleen een gevangenisstraf bij. Er is voor eigen rechter gespeeld."

Kinderporno

De vier volwassenen worden, naast wederrechtelijke vrijheidsberoving, ontucht en mishandeling, ook verdacht van het maken van kinderporno. De jongen was op het moment van de ontvoering en de vernedering in de kelderbox namelijk nog minderjarig.