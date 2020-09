Nieuwe corona container op de stoep van spoedeisende hulp

De 'triage unit' wordt deze week getest en is daarna klaar voor gebruik tijdens een nieuwe coronapiek. In de container moeten patiënten zeven vragen over coronaverschijnselen beantwoorden. Als een patiënt corona heeft, wordt hij of zij gescheiden van de reguliere patiënten.

Het liefst blijft de tweede coronagolf weg, benadrukt manager spoed eisende hulp Hans van Schendel. "Maar als het zo ver is, zijn wij er klaar voor. We zijn nu ruim op tijd om proef te draaien en de kinderziektes eruit te halen." Hij is blij dat de container er nu al staat zodat het ziekenhuis zich goed kan voorbereiden.

Tijdens de eerste coronagolf stond er een triage tent voor het Erasmus MC. Deze tent had geen verwarming. Deze triage container heeft airco en afscheiden kamers. "We hebben geleerd van de vorige piek."