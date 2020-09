Longarts Maasstad Ziekenhuis: 'BCG-vaccin geeft oppepper aan aangeboren afweer'

Het vaccin tegen tuberculose, een longinfectie veroorzaakt door een bacterie, is het meest gebruikte vaccin ter wereld. In het nieuwe onderzoek wordt alleen gekeken of mensen ouder dan 60 jaar beter beschermd worden tegen corona. Dus het BCG-vaccin is geen voorbode voor een specifiek vaccin tegen corona.

Slingerland legt op Radio Rijnmond uit wat de positieve werking van het BCG-vaccin is. "Je ziet bij mensen die dit vaccin krijgen, dat dit helpt tegen normale luchtweginfecties als griep of verkoudheid. Dit vaccin geeft een oppepper aan de aangeboren afweer. Dus niet bij verkregen afweer van eerdere ziektes of een vaccin waarbij specifiek antilichamen voor zijn aangemaakt. Na het inbrengen van het BCG-vaccin, staan de witte bloedlichaampjes sneller paraat als er een nieuwe infectie in het lichaam komt."

Binnen twee maanden toedienen

De 22 ziekenhuizen proberen het vaccin binnen twee maanden toe te dienen aan vijf- tot zevenduizend mensen boven de 60 jaar oud. "Ons ziekenhuis zal patiënten van poliklinieken vragen of ze belangstelling hebben. De testgroep moet bekend zijn bij ons ziekenhuis," zegt Slingerland.

De longarts verwacht na het toedienen van het vaccin zes tot acht maanden nodig te hebben om met de resultaten te komen. "De effecten van dit vaccin zijn vooral naar boven gekomen bij kleine studies. Nu gaan we kijken naar de impact bij een grote groep mensen boven de 60 jaar of mensen die bijkomende ziektes hebben als suikerziekte, COPD of een hoge bloeddruk." Volgens Slingerland is er bij het inbrengen van dit vaccin geen kans op bijwerkingen.

Het Maasstad Ziekenhuis wil binnen de komende twee maanden zelf 350 mensen vaccineren. "Het is een pittige taak voor al deze ziekenhuizen. We willen het twee maanden doen zodat we een griepgolf of een eventuele tweede coronagolf voor zijn."