Feyenoord achter gesloten deuren onderuit tegen Club Brugge

Feyenoord heeft donderdagmiddag een besloten oefenwedstrijd tegen Club Brugge verloren. De Rotterdammers leden in Belgiƫ een 2-1 nederlaag.

Namens Feyenoord scoorde Mark Diemers een treffer. Ruud Vormer, voormalig speler van de Rotterdammers, produceerde een goal voor Champions League-deelnemer Club Brugge. Odilon Kossounou was de andere doelpuntenmaker in Belgische dienst.

In het centrum van de verdediging speelde Lutsharel Geertruida bij Feyenoord. Normaal gesproken is hij bij trainer Dick Advocaat de rechtsback. Nu mocht Geertruida het in het hart van de defensie proberen.



Vierde keeper

Doordat Justin Bijlow met Jong Oranje mee is naar Wit-Rusland en twee keeper Nick Marsman geblesseerd is, begon Ramon ten Hove onder de lat bij de Rotterdammers. Maar ook Ten Hove raakte geblesseerd, waardoor Tein Troost, keeper van Feyenoord onder de 21, een kans kreeg onder de lat.

Opstelling Feyenoord: Ten Hove (Troost '15') , Haps, Botteghin, Geertruida, Nieuwkoop, Burger, Diemers (Narsingh '60'), Toornstra, Berghuis, Jørgensen, Linssen.

Volgende week zondag opent Feyenoord het nieuwe eredivisieseizoen met een uitwedstrijd bij PEC Zwolle.