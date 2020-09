Vernieuwd Wereldmuseum Rotterdamser dan ooit: 'Het draait nu om de culturen die Rotterdam tot wereldstad maken'

Het was een flinke verbouwing, maar vanaf vrijdag gaat het Wereldmuseum Rotterdam weer volledig open voor het publiek. "Van boven tot onder is het museum aangepakt, vernieuwd, veranderd, opnieuw ingericht, verbouwd en geschilderd. Je kan het zo gek niet bedenken. Elke vierkante meter is wel aan bod gekomen", vertelt de zichtbaar trotse directeur Stijn Schoonderwoerd.

Niet geheel onbelangrijk is de nieuwe klimaatinstallatie die zorgt voor een perfect klimaat om de kunst goed te houden, vertelt Schoonderwoerd. Het gebouw is nu toegankelijker voor mensen die niet goed ter been zijn en er zijn drie nieuwe tentoonstellingsruimtes met een hele nieuwe opstelling. Naast al deze de fysieke veranderingen, is ook de denkwijze van het museum geüpgraded naar Rotterdam anno 2020.

"Vroeger was het toch een museum over ver weg en waar het vooral over objecten ging. Nu is het een museum dat gaat over de culturen van de wereld die Rotterdam samen tot de wereldstad maken die het is", vertelt de directeur. "De culturen leven hier en die zijn niet ver weg. En de verhalen die in onze objecten besloten liggen, zijn relevante verhalen voor de stad van vandaag."

Remix Rotterdam: Wereldmuseum x Boijmans

De 'heropening' gaat gepaard met twee gloednieuwe exposities. De eerste is Remix Rotterdam, dat een samenwerking is met Boijmans van Beuningen. Objecten uit de collecties van de musea zijn samengevoegd om elkaar te versterken.



Het daagt de bezoekers uit om op een andere manier naar de verschillende collecties te kijken. Neem een Syrische apothekers-pot, die in de collectie zit van het Wereldmuseum. Diezelfde pot is te zien op een schilderij van het Boijmans uit circa 1425 van de Vlaamse kunstenaar Jan van Eyck. Hoe zit dat nou?

Kruispunt Rotterdam

De tweede expositie heet Kruispunt Rotterdam. "Het is semi-permanent dus het blijft een aantal jaar staan", legt conservator Wendeline Flores uit. "We hopen de dynamiek erin te houden en steeds weer te updaten. We hebben hier ook met een team van tien conservatoren aan moet werken, omdat er zoveel verschillende elementen over verschillende regio's zijn. Daar komen veel verschillende expertises bij kijken."

De dynamiek tussen verschillende culturen staat centraal. De enkele honderden objecten die hier te zien zijn komen allemaal uit de eigen collectie van het Wereldmuseum. En de keuze was reuze, want de gehele collectie bestaat namelijk uit meer dan 80 duizend werken. "We hebben op verschillende manieren geselecteerd. Voor iedere zaal hebben we eigenlijk andere keuzes gemaakt."

Het doel was om de collectie in een hedendaagse context te plaatsen. "We wilden heel graag objecten laten zien die de Rotterdamse identiteit van het museum benadrukken", vertelt Flores. "Een wat-is-het-hier-en-nu twist eigenlijk."