Nieuw op tv: bekende Rijnmonders leren kennen in Sanders Gerse Gasten

In Sanders Gerse Gasten komt Sander de Kramer met Jan Versteegh in De Kuip terecht.

Een open en heel eerlijke Jan Versteegh in Sanders Gerse Gasten

Sanders Gerse Gasten, dat is de titel van een nieuw programma dat vanaf komende zaterdag bij Rijnmond te zien is. Presentator Sander de Kramer gaat met zijn inmiddels befaamde en gepimpte Seat Panda langs bij bekende regiogenoten, om met hen plekken op te zoeken die kenmerkend zijn geweest in hun leven.