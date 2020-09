Storing Botlekbrug verholpen

Voor de zoveelste keer dit jaar lag de Botlekbrug tussen Spijkenisse en Hoogvliet in storing. De storing werd rond 18:30 uur gemeld en was zo'n driekwartier later opgelost.

De brug was in beide richtingen gesloten en de brug stond open. Het verkeer was dan ook aan beide kanten gestremd. De oorzaak van de storing was van technische aard.

[twitter:https://twitter.com/marcelwout72/status/1301567464120233985]

"We doen ons best om de technische storing zo snel mogelijk op te lossen", liet Rijkswaterstaat op Twitter weten.



Jubileumstoring

Het is lang niet de eerste keer dat de Botlekbrug last heeft van een (technische) storing. In april had de brug de twijfelachtige eer om de 150e storing van z'n bestaan te hebben. Toen ging het om een kapotte vergrendeling.