Horecabaas Herman Hell over winterterrassen: 'Een plek waar je wijntje niet bevriest'

Hell is eigenaar van onder andere het Rotterdamse Sijf, NRC en Zalmhuis. "Grote terrassen zijn heel fijn, maar we moeten het over échte meters hebben", vertelt hij bij Radio Rijnmond. "We moeten de regels plooien, zoals de burgemeester dat noemt. Dat is hard nodig om een ruimte buiten te creëren waar Rotterdammers graag willen vertoeven."



Alleen de grootte van de terrassen is niet voldoende om klanten te trekken, meent hij. "Dan moet je toch denken aan overkappingen en het toevoegen van verwarmingen. Anders gaat niemand een broodje lunchen of 's avonds van een diner genieten." De vraag is of dat is toegestaan. Aboutaleb zegt zich te willen inzetten voor ideeën vanuit de ondernemers, maar voor sommige ideeën zijn vergunningen nodig. Het dichtmaken van een terras om het winterproof te maken mag bijvoorbeeld niet.

"Aan fopmeters hebben we niet zoveel", zegt Hell. Maar wat is precies een tent, vraagt hij zich af. "Daar kun je al over discussiëren. Als je iets wilt toevoegen waar Rotterdammers kunnen vertoeven, dan hebben we meer plekken nodig."

Bevroren wijn

En naast meer plekken, verdienen de Rotterdammers op het terras ook meer comfort, volgens Hell. "Je moet er ook wíllen zitten. Dat je wijntje niet bevriest."

Volgens Hell wordt de aankomende periode voor de horeca nog zwaarder dan het afgelopen halfjaar. Daarbij komt dat de reserves van de ondernemingen al op zijn. "Om te overleven hebben we meer ruimte nodig en we moeten het goed kunnen inrichten om het rendabel te maken."

Voor de bedrijven van Hell liggen al winterplannen klaar, maar de vraag is of die ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen gaan worden. "De regels zullen zo geplooid moeten worden dat we iets neer kunnen zetten waar Rotterdammers blij van worden."