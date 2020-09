Raad Rotterdam worstelt met mondkapjesplicht

Waarom nou juist een mondkapjesplicht in het centrum van Rotterdam en niet op drukke pleinen, parken en op het drukke strand? Was er draagvlak voor bij de ondernemers en kan de gemeenteraad voortaan niet meepraten over de in te voeren maatregelen? De Rotterdamse raad ging donderdag met burgemeester Aboutaleb in gesprek over de aanpak van de corona-uitbraak. Lang werd er gesproken over de mondkapjesplicht die Aboutaleb in augustus voor drie weken invoerde.

Verschillende partijen lieten weten er niet vóór te zijn geweest. Het CDA zei dat het toch goed was dat het is geprobeerd. Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam denkt daar anders over. Zij vinden de proef niets en willen het ook nooit meer.

Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam: "Het sloopt de middenstand en de horeca, het helpt niet tegen corona, het heeft totaal geen gedragsverandering veroorzaakt. De helft liep niet met een mondkapje, degenen die het wel deden hebben zich niet méér aan de anderhalvemeter afstand gehouden. Daarom denken wij dat het niet werkt."

Te vroeg voor conclusies

Burgemeester Aboutaleb vindt dat het te vroeg is voor deze conclusies. Het effect van de mondkapjes op het gedrag wordt nu onderzocht en daar wil hij op wachten. Over 2 weken zou dat rapport klaar moeten zijn.



Ook Ruud van de Velden van de Partij voor de Dieren had zijn twijfels, met name over het gebruik van mondkapjes bij voetbalsupporters. "Ik vind het verbazingwekkend dat in een groot stadion waar 50-duizend mensen in kunnen, 3-duizend man een mondkapjesplicht wordt opgelegd. Op de Zwart Jansstraat is het veel drukker."

Waarom de binnenstad?

Ook over de plek waar de mondkapjes verplicht waren kwamen vragen. Waarom hier en niet op andere plek, zoals op het strand of in de parken. Volgens Aboutaleb lag dat aan de voorwaarden van het Rijk waar hij aan moest voldoen. Op die andere plekken kon hij andere maatregelen nemen om de drukte terug te dringen.

Was er nu wel of geen draagvlak bij de middenstand en de horeca over de mondkapjesplicht, wilde Leefbaar weten. Volgens de partij niet, De ondernemers waren alleen geïnformeerd. Wethouder Kathmann van Economie zei dat er ondernemers vóór waren, maar ook tegen de proef. Exacte verhoudingen kon ze niet aangegeven.



Aboutaleb zei dat de gesprekken met de middenstand niet het doel hadden om overeenstemming te vinden, maar juist informeren over wat er zou gebeuren. "Als alle ondernemers in de stad tegen mij gezegd hadden: 'wij vinden het een slecht idee', had ik het toch gedaan."

Meepraten over maatregelen

Een deel van de fracties voelt zich overvallen door de maatregelen, omdat ze niet mogen meebeslissen. De vraag was of dat vanaf nu niet meer zou kunnen. Volgens Aboutaleb gaat dat met de huidige wet niet. Daar is geen rol weggelegd voor de gemeenteraden bij deze crisisaanpak. Hij stelde wel dat er na de crisis opnieuw naar deze regels gekeken zou kunnen worden.