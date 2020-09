Einde lerarenstaking Avicenna in zicht? Raad van Toezichtleden stappen op

De leraren van het Avicenna College krijgen hun zin: de twee kopstukken van de Raad van Toezicht (RvT) hebben aangekondigd af te treden, zo is te lezen in een brief van het College van Bestuur.

De deuren van het Avicenna College zouden woensdag bijna niet openen vanwege de massale staking van docenten en medewerkers. De docenten wilden pas weer lesgeven als de leden van de RvT waren opgestapt.

Of de staking met het opstappen van Mohamed Talbi en Mehmet Erik beëindigd is weet interim directeur Bart Jan Geers niet. "De eis voordat ze terug zouden komen is dat de Raad van Toezicht zou opstappen. Ik ben in afwachting of de groep stakende docenten morgen naar school komt."

Einde staking

Het beëindigen van de staking is wel het doel van Talbi en Erik. De twee zeggen met hun aftreden 'de verwachting uit te spreken dat hiermee de staking wordt beëindigd en dat onze leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben'.

De bestuursleden zeggen spijt te hebben dat het hen niet is gelukt om hun belofte waar te maken om het onderwijs op de school te verbeteren.

Aissa Zanzen, voorzitter van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie zegt in dezelfde brief: "Na dagen intensief overleg kunnen we nu melden dat er schot in de zaak lijkt te komen. Met het vertrek van de voormalige directeurbestuurder en de zittende raad van toezicht (RvT) kan de school zich nu ongehinderd richten op de broodnodige verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op het Avicenna College."

'Ziek'

Een derde van de medewerkers heeft zich ziek gemeld vanwege een intern conflict. In totaal zitten 43 medewerkers thuis uit protest tegen de gang van zaken op de Rotterdamse school waar al langere tijd meerdere conflicten slepen. De interne machtsstrijd resulteerde in het per direct opstappen van de vorige directeur Wim Littooij. De meeste docenten wilden hem niet kwijt.



Woensdagochtend werd bekend dat de massale staking geen gevolgen had voor de lessen, waardoor de ruim duizend leerlingen die dag gewoon met het nieuwe schooljaar konden starten. De 'zieke' docenten zijn vervangen door invallers van een onderwijs-uitzendbureau.