Nieuwe basisschool in Maasdam nog even onbekend terrein voor de ouders

De start van een nieuw schooljaar is altijd spannend, maar de leerlingen van openbare basisschool De Pijler in Maasdam starten ook nog eens in een fonkelnieuw schoolgebouw. Ouders staan uiteraard te popelen om binnen te kijken, maar moeten vanwege de coronamaatregelen hun kinderen bij het hek van het schoolplein overdragen.

“Dat voelt natuurlijk vreemd”, geeft directeur Anja de Jong toe. “We zijn allemaal zelf ook ouders en weten dat je gewoon graag wil weten waar je kind naartoe gaat.” Daarom worden er volgende week speciale momenten georganiseerd waarbij ouders even mogen rondneuzen. “Uiteraard helemaal coronaproof!”

Klimaatbeheersing

Het nieuwe schoolgebouw is bijzonder. Binnen doet het volgens de kinderen een beetje denken aan een schuur vanwege de open dakconstructie. "Mooi passend bij de Hoeksche Waard!"

Buiten valt vooral het groene dak op. “Het gebouw is erg duurzaam en bijna helemaal energieneutraal”, vertelt De Jong trots. “En er wordt nu vanwege corona veel gepraat over ventilatie, maar met de klimaatbeheersing die we hebben is het bij ons niet nodig om extra te luchten.”

Ook juf Suzanne van der Meijden van groep 4/5 voelt zich al thuis. “Het is even wennen aan het nieuwe digi-board, maar verder hebben we onze draai wel gevonden.”

Normaal doen

In de klas bij Suzanne is maar weinig te merken van de coronamaatregelen. De kinderen wassen regelmatig hun handen en verder gaat alles zoals het altijd gaat. “Dat is ook de bedoeling. We willen zo normaal mogelijk doen. En met collega's houden we wel anderhalve meter afstand.”

Het gebouw is dan ook ruim opgezet en heeft amper plekken waar personeel elkaar moet kruisen. “Onze leraren hebben daarom ook niet gekozen voor extra maatregelen”, vult De Jong aan. “Ze voelen zich bij dit binnenklimaat heel senang en ervaren voor zichzelf veel veiligheid qua gezondheid. En als een kind het nodig heeft, moet hij een aai over de bol kunnen krijgen.”

De kinderen, die zijn vooral enthousiast over de speelgelegenheden op het schoolplein. Zo staat er een boomhut en waterbaan, en er wordt gewerkt aan een voetbal-/pannakooi.

“Ik heb wat tekeningen gezien en verhalen gehoord, en volgens mij hebben de kinderen het luxe”, zegt moeder Renske lachend. Ze is nieuwsgierig, maar heeft er geen moeite mee dat ze niet mee naar binnen mag. “Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn dochter hier goed zit.”