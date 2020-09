Overal fietsers en auto's rond scholen: zo breng je je kind op de veiligste manier naar de les

"Het is weer volop aan de gang", ziet Hoekman. "In de stad zie je dat met het openen van de scholen, het aantal onveilige situaties in de omgeving ook meteen toeneemt."

Dan gaat dat niet alleen om scholieren die het niet allemaal even nauw nemen met de verkeersregels, ook ouders hebben er een handje van. "We zien vaak dat ouders hun kind het liefste ín de school afzetten. Als dat niet kan, dan op z'n minst op drie meter afstand van de deur. Dat leidt tot onveilige en onoverzichtelijke situaties", weet Hoekman. Volgens hem is dat vooral bij basisscholen aan de orde.

Het liefste zou hij minder auto's rond de scholen zien. "We zouden ons eens moeten afvragen in wiens belang het is dat we ons kind met de auto wegbrengen..." In zijn gebied is er de afgelopen week aandacht besteed aan het wegbrengen met de auto en wat bleek? "Mensen die twee straten van de school woonden, kwamen hun kinderen met de auto brengen."

"Daar zullen ze allemaal hun eigen motivatie voor hebben", vervolgt Hoekman, "maar denk er nog eens goed over na. Als je ze met de auto wegbrengt, leren kinderen nooit hoe ze zich goed in het verkeer moeten gedragen. Het zou verstandig zijn om ze langzaamaan te begeleiden in het verkeer door met ze mee te gaan op de fiets."

Veilig naar school

Mocht je besluiten met je kind naar school te fietsen, heeft Hoekman nog enkele tips. "Neem de tijd: vertrek op tijd van huis, als je gehaast naar school gaat zie je geheid allerlei andere dingen fout gaan."

Twijfel je of je verkeerskennis nog up-to-date is? "Veilig Verkeer Nederland heeft een kennisquiz gemaakt, over de veiligste manier om je kind naar school te begeleiden."

Verder is het volgens Hoekman belangrijk dat je je niet laat afleiden: "Je kind veilig naar school brengen is je belangrijkste doel." En, last but not least: "Kijk nog even naar je verlichting, want het begint weer donkerder te worden!"