Maritiem Festival legt in aangepaste vorm de focus op plastic

Ook het Maritiem Festival gaat dit jaar 'gewoon' door, zij het in aangepaste vorm. Centraal in het festival van dit jaar staat plastic. Want hoe kunnen we de oceaan schoonhouden en voorkomen dat plastic voor nog grotere problemen zorgt?

"We zijn ieder geval blij dat we als museum na 80 dagen dicht te zijn geweest dit alsnog mogen organiseren", stelt Bert Boer, directeur van het Maritiem Museum. "Maar de wereld ziet er nu eenmaal anders uit, dus vandaar dat ook ons evenement er anders uitziet."

Plastic Soup

Het gevolg is dat veel activiteiten dit jaar buiten en online plaatsvinden. "We kunnen nu eenmaal veel minder in het museum zelf doen, dus doen we zoveel mogelijk buiten", vervolgt Boer, die vervolgens wijst naar de 'Morgenster', een tallship waar mensen donderdagavond in kleine boten langs worden gevaren.

"Die komt straks het hele weekend in onze haven te liggen. Het is een prachtig schip dat door een project met ouderen en jongeren over beschilderde zeilen beschikt", legt de directeur uit. En inderdaad, wie naar het schip kijkt, kan de schilderingen haast niet ontgaan. Van een badeend met een oogkapje tot meerdere schilderingen waarin wordt opgeroepen tot minder plastic.

Want dat plastic, dat staat centraal. "We gaan ook een webinar organiseren waarin experts over dit thema gaan discussiëren", stelt Boer. "En dat we dit thema dan ook kunnen combineren met het prachtige schip de Morgenster, dat bij ons te gast wil zijn, is helemaal mooi."

Bekijk hierboven de beelden van de Morgenster evenals tekst en uitleg over het aangepaste Maritiem Festival.