Op de foto met de wereldbeker van Feyenoord: 'Dit is toch prachtig?'

Het is deze maand precies vijftig jaar geleden dat Feyenoord de wereldbeker won tegen de Argentijnse club Estudiantes. In het Feyenoord Museum kunnen leden van Het Legioen met de trofee op de foto. Jong en (vooral) oud was donderdagavond in de Kuip te vinden.

Harry was zeventien jaar toen Feyenoord de wereldbeker won. Sterker nog, hij was aanwezig in de Kuip toen Joop van Daele de winnende goal tegen de Argentijnen maakte. "Ik krijg nog kippenvel. Echt prachtig", blikt hij terug. "We hadden mazzel dat mijn zwager en ik in Vak R zaten, achter de goal waar Van Daele scoorde. Het hele drama met het brilletje hebben we ook dichtbij gezien."

Ook broers Guido en Yves lieten zich fotograferen met de trofee. Voor Guido was het de tweede keer, want in het zwart-wit stond hij ook al op de plaat met de wereldbeker. "Nu heb ik de verzameling compleet, want ik sta ook met de Europa Cup I op de foto", grijnst hij.

Broers Yves (links) en Guido gaan op de foto met de wereldbeker.



Zijn broer Yves was er toen als zesjarige niet bij. Hij mocht namelijk niet mee. "Daar was ik jarenlang verdrietig om", geeft Yves toe. "Het was legendarisch geweest als ik toen al op de foto met de wereldbeker was geweest." Nu kan Yves erom lachen en is hij tevreden met de foto in kleur. "Die gaat aan de muur! Zeker weten!"

Op donderdag 10 en 17 september kunnen alleen leden van Het Legioen met de wereldbeker van Feyenoord op de foto.