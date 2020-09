Taarteters op puntje van hun stoel: toch geen strafblad voor overtreden coronaregel?

Dat staat in een motie van de SP en Partij voor de Dieren, die is aangenomen in de Tweede Kamer. Een deel van de Kamer vindt het al langer onredelijk dat mensen die zonder opzet te dicht bij elkaar staan, met een strafblad worden opgezadeld. Volgens hen gaat het eigenlijk om heel gewoon menselijk gedrag, dat alleen nu in coronatijd strafbaar is.

Toch geen strafblad?

Wat dit betekent voor mensen die al een strafblad hebben gekregen vanwege een coronaboete is nog niet duidelijk. De Schiedamse Lou en Taco kregen eerder dit jaar een strafblad, omdat ze met hun (schoon)ouders buiten op afstand een gebakje aten.

Het viertal kreeg een boete van 400 euro per persoon en het veel besproken strafblad. Het geld van de boete is inmiddels via crowdfunding voor hen opgehaald.

De Schiedamse burgemeester Cor Lamers zei overigens eerder de boete terecht te vinden. Op het moment dat de boete werd uitgedeeld, was het door de noodverordening verboden om met meer dan twee mensen samen te komen op openbaar terrein. Ook als er afstand werd gehouden.