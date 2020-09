Het weer van vandaag: af en toe zon

Vandaag is er tamelijk veel bewolking met af en toe zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar een normale 20 graden en er staat een matige westenwind.

Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het voor enige tijd regenen. Eind van de nacht wordt het droog met vanuit het westen enkele opklaringen. Het koelt af naar 12 graden. De westen- tot zuidwestenwind waait zwak tot matig.

Morgen laat de zon zich geregeld zien met stapelwolken en bestaat er in de middag een kleine kans op een lokale bui. Met een middagtemperatuur van 18 graden is het aan de koele kant. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige westenwind.

Vooruitzichten

De vooruitzichten zien er niet verkeerd uit. Zondag is het wisselend bewolkt met kans op een bui. Volgende week is er geregeld zon en is er maar een kleine kans op een lokale bui.

Op woensdag heeft de bewolking de overhand. De temperatuur klimt vanaf maandag uit het dal en op woensdag wordt het 22 graden.