Heuvels zand verrijzen en verdwijnen voor aanleg nieuwe snelweg A16

De oplettende automobilist op de A13 bij Rotterdam ziet langs de snelweg hoge heuvels zand verrijzen en na een tijdje weer verdwijnen. De aanleg van de nieuwe snelweg tussen de afslag naar het vliegveld en het Terbregseplein, elf kilometer in totaal, is in volle gang. De bergen zand zijn nodig om straks een stevig en stabiel viaduct te kunnen bouwen. Eerst moet de grond indikken voordat het heien kan starten.

"Hele mooie schelpen zie je hier liggen, allemaal zeezand uit de Noordzee", vertelt projectleider Martijn Schrover terwijl hij op één van die zandheuvels staat. Hij is verantwoordelijk voor de aanleg van zes kilometer nieuwe snelweg, vanaf de A13 tot het punt waar de nieuwe snelweg onder de grond duikt bij Bergschenhoek. Voor dat deel is twee miljoen kuub zand nodig.

Het grootste deel komt uit de Noordzee en een kleiner deel uit het Markermeer. "Het is nog net niet de Mont Blanc, maar er is echt heel veel zand nodig", benadrukt hij.

Duizenden vrachtwagens rijden al maanden af en aan met volle ladingen. Het zand wordt eerst gebaggerd en daarna gelost aan de kade in Rotterdam en Nieuwerkerk aan den IJssel. "Logistiek is dat een enorm karwei, maar ook om het allemaal hier gestort te krijgen."

Een steeds veranderend heuvellandschap

"Het is een komen en gaan van een steeds veranderend heuvellandschap", vertelt Schrover. De heuvels zijn op sommige plekken wel een meter of twaalf hoog. En dat is met een reden: "De ondergrond is slap, het is veen- en kleigrond. Dat moet ingedrukt worden en die kilo's zand doen dat."

Als de grond door het zand gezet en ingedikt is, worden de heuvels weer afgevoerd. Dan kan het heien starten voor het toekomstige viaduct. "Er gaan bijna vijfhonderd palen de grond in met lengtes tussen de 22 en 28 meter. Dat zijn dus flinke palen", vertelt de projectleider. Na het heien gaat het werk boven de grond echt van start, met het bouwen van het viaduct.

Vanuit Den Haag ga je straks hoog over de A13 en sluit je aan op de nieuwe A16. Dat wordt in de toekomst de vanzelfsprekende manier om voorbij Rotterdam richting het zuiden te rijden. "We bouwen de snelweg zo dat we de automobilist een beetje dwingen om straks automatisch voor de A16 kiezen." Dat zou dan de drukke A20 ontlasten.

Een groene snelweg

De aanleg van de nieuwe A16 oogt als een kaalslag en een grote zandvlakte. Volgens de projectleider gaat dat nog goed komen en gaat de nieuwe snelweg zelfs verbazingwekkend 'groen' ogen.

"Dat wordt zeker beter. We hebben dit project de naam meegegeven van De Groene Boog. Uiteindelijk wordt het een groene weg die mooi past in dit landschap. Daar gaan we voor zorgen." In 2024 is de nieuwe snelweg af.