Van zelf voetballen naar een eigen albumpresentatie: Rotterdamse rapper Kevin keert terug bij Excelsior

Als kleine jongen liep hij dagelijks met zijn voetbaltas langs 'Woudestein', zoals het stadion van Excelsior Rotterdam in de volksmond wordt genoemd. Deze week keert de populaire rapper Kevin terug in het stadion. Niet als voetballer, maar als succesvol artiest die inmiddels al zijn derde album uitbrengt.

Op die manier wil de 26-jarige Kevin de Gier, zoals zijn volledige naam luidt, zijn trouwe fans een exclusief voorproefje geven op zijn nieuwste album: Animal Stories. In het stadion konden zij woensdagavond via een soort silent disco alle nieuwe nummers horen van de rapper die onlangs nog een gouden plaat ontving voor het nummer Gordelweg.

Rotterdam als inspiratie

"De stad is altijd een grote bron van inspiratie voor mij", legt Kevin uit. Wie zijn muziek luistert kan het ook bijna niet ontgaan. In vele nummers zitten verwijzingen naar de stad waarin hij groot werd. "Ik had een passie voor rap en begon over alles te schrijven wat ik zag en meemaakte in de stad. Sterker nog, ik hou zoveel van deze stad dat ik ook al snel heimwee krijg als ik hier weg ben."

Maar er was een tijd dat de artiest - wiens vorige twee albums op nummer één in de album top 100 kwamen - dacht aan heel ander soort carrière, namelijk dat van profvoetballer. "Vanaf mijn zesde liep ik hier rond bij Excelsior en dat heb ik gedaan tot mijn zestiende. Ik dacht écht voetballer te kunnen worden, maar het is leuk dat ik nu dan alsnog terugkeer op dit veld. Alleen dan niet als voetballer, maar als artiest."

Woordkunstenaar

Wat opvalt deze avond is dat de rapper ieder geval over trouwe fans niet heeft te klagen. Vooral onder jongeren lijkt de Rotterdamse 'woordkunstenaar' het goed te doen.

"Veel rappers doen het vooral om 'viral' te gaan en rappen over gekke dingen", legt een jonge fan uit. "Ik maak zelf ook muziek, dus ik weet hoe moeilijk het is om teksten te schrijven die je echt raken. Dat doet Kevin heel goed, hij rapt rustig en heeft het over dingen die je aan het denken zetten."

Want inderdaad: wie bij rap nog steeds denkt aan mensen die zoveel mogelijk zinnen in een minuut eruit proberen te gooien, komt bij Kevin bedrogen uit. 'SlowflowAnimal' is zijn bijnaam, en dat komt terug in de muziek. "En toch vind ik zijn muziek echt heel 'hard'", voegt een andere jonge fan toe, die zegt dat hij het album zonder twijfel de hele week gaat blijven streamen.

"En daar hoop ik natuurlijk ook op", zegt Kevin, die ook met dit album het liefst weer naar de bovenste plek in de album top 100 wil klimmen. "Maar ik wil vooral dat mensen het album gaan beseffen en de tijd ervoor nemen. Net zoals ik de tijd heb genomen om dit samen te stellen en te maken. Want ik wil mij continu blijven ontwikkelen, en dat is hopelijk op dit album te horen."