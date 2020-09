Brand in cel van jeugdgevangenis Spijkenisse

In een cel van jeugdgevangenis De Hartelborgt in Spijkenisse heeft donderdagavond laat brand gewoed. De gevangenis heeft daarbij meerdere cellen ontruimd.

De brand werd rond 22:45 uur ontdekt. Meerdere brandweerwagens, een ambulance en uit voorzorg ook een traumahelikopter kwamen ter plaatse.

Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Hij of zij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Zo'n drie kwartier later was de brand onder controle. De cellen zijn daarna geventileerd. Wat de oorzaak van de brand was, is nog niet duidelijk.