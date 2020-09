Opnieuw domper voor Ahoy: streep door jubileumeditie Kerstcircus

Het circus voor jong en oud is een begrip in de regio en ver daarbuiten. De jubileumeditie dit jaar, die van 24 december tot en met 3 januari op de planning stond, zou de kers op de taart moeten worden. Het evenement trekt jaarlijks veertigduizend bezoekers.

Tevergeefs

Directeur Jolanda Jansen heeft er werkelijk alles aangedaan om het kerstcircus door te laten gaan, maar dat bleek tevergeefs. Ook een poging om het circus door te laten gaan in het grotere Sportpaleis lukte niet.

"Het is allemaal te onzeker", zegt Jansen. "We hebben veel artiesten uit het buitenland en we weten niet of internationaal reizen tegen die tijd mogelijk is. En hoe zit het met een quarantaineplicht? Ook in de zaal moeten aanpassingen worden gedaan. De capaciteit moet dan zo omlaag, dat de artiesten minimaal zes keer per dag zouden moeten spelen. De intimiteit die bij het circus hoort, is dan ook minder."

Laatste stip op de horizon

Het Kerstcircus was een van de laatste stippen aan de horizon voor Ahoy dit jaar. Eerder werden grote evenementen als het Eurovisie Songfestival en de Rotterdamse Zesdaagse voor dit jaar afgelast. Ook ging al een streep door de World Police & Fire Games, die volgend jaar onder meer in Ahoy zouden plaatsvinden.

De evenementenlocatie heeft door de corona-uitbraak half augustus fors moeten snijden in het personeel. Er verdwijnen meer dan honderd banen. Dat komt neer op veertig procent van het totale personeelsbestand.



De jubileumeditie van het Kerstcircus wordt verplaatst naar volgend jaar, zegt Jansen. "Er komt zeker een vijftigste editie, maar niet in 2020. Het is een mooie traditie die wij absoluut willen doorzetten."

Voor de komende kerstvakantie wordt nagedacht over een alternatief voor gezinnen en jonge kinderen. Hoe dat vorm krijgt, wordt nog verder bekeken.

Vorig jaar nam Rijnmond nog een kijkje achter de schermen van het Kerstcircus.