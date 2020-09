Plan B voor Avicenna College: Zoektocht naar 30 nieuwe docenten om stakers te vervangen

Het Avicenna College in Rotterdam-Zuid gaat op zoek naar nieuwe docenten. Eerder gaf een groep van 43 werknemers, waaronder 32 docenten, aan pas weer les te gaan geven als de Raad van Toezicht zou zijn opgestapt. Dat is donderdagavond gebeurd, maar interim-manager Bart Jan Geers heeft vrijdagochtend nog geen nieuwe beter-meldingen binnen.

Een langslepend conflict ligt ten grondslag aan de situatie op de Islamitische school voor voorgezet onderwijs. Dat resulteerde in het opstappen van de oud-directeur/bestuurder Wim Littooij na een integriteitsonderzoek door BING. De meeste docenten wilden Littooij niet kwijt. Van de 107 docenten tekenden er 104 een petitie om hem op school te houden.

Een derde van de medewerkers heeft zich uiteindelijk ziek gemeld. In totaal zitten 43 medewerkers thuis uit protest tegen de gang van zaken op de Rotterdamse school.



"Een van hun eisen om terug te komen, was het opstappen van de Raad van Toezicht. Gisteren zijn twee leden opgestapt. Maar ik heb helaas tot op heden nog geen docenten meer teruggezien, terwijl dat wel de verwachting was. Goed onderwijs is het enige dat moet tellen, dus gaan we de volgende stap zetten."



Een plan B dus, dat bestaat uit het werven van nieuwe docenten. "We zoeken dertig eerste- en tweedegraads docenten, die volgende week graag op het Avicenna aan de slag willen", legt Geers uit. Nederlands, wiskunde, Engels of Frans: eigenlijk zijn in alle disciplines wel handjes te gebruiken.

"Ik heb de docenten afgelopen week veel mogelijkheden gegeven om terug te komen en veel handreikingen gedaan. Hun volgende eis is dat ook de onafhankelijk voorzitter weg moet, maar dat gaat niet gebeuren. Als we in een patstelling terecht komen, betekent dat dat ik naar plan B ga."

Onderbezetting

Goed onderwijs staat centraal, vertelt hij. "Dat kan niet met een onderbezetting aan docenten. Ouders zijn dan ook terecht bezorgd. We moeten verder. Iedereen heeft het recht om twee jaar ziek te zijn, maar dan ga ik dus nu wel mensen vervangen. Ik hoop dat mensen de slogan van het onderwijs, elke dag anders, ontzettend aanspreekt."