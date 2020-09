Feyenoord bevestigt komst Teixeira, middenvelder tekent voor twee jaar

Joao Carlos Teixeira in het shirt van Liverpool foto: Kieran Clarke

Feyenoord heeft lang moeten onderhandelen met Vitória Guimarães om tot een akkoord te komen over de middenvelder. Hij heeft voor twee seizoenen getekend met een optie voor Feyenoord voor nog een jaar.

Enkele jaren geleden stond hij bekend als een groot talent en werd hij opgepikt door Liverpool. In Engeland wist hij, mede door een rugblessure, nooit echt door te breken. De laatste jaren speelde hij in de Portugese competitie.

Feyenoord is nog niet klaar op de transfermarkt. De Rotterdammers willen ook nog een verdediger halen. Lang was Edgar Ié hiervoor een serieuze gegadigde, maar volgens technisch directeur Frank Arnesen is een nieuwe komst van de verdediger van de baan.