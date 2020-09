Tien medewerkers verzorgingshuis Oud-Beijerland besmet met coronavirus

Verzorgingshuis Rembrandt in Oud-Beijerland is getroffen door het coronavirus. Tien medewerkers en twee cliënten van de revalidatie-afdeling zijn besmet. Het verzorgingshuis van zorginstelling Zorgwaard heeft een opnamestop ingesteld en kijkt of overige cliënten eerder naar huis kunnen.

Volgens Zorgwaard-bestuurder Nico de Pijper bestaat de revalidatie-afdeling uit 33 cliënten. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal cliënten in het gebouw. "Alle overige cliënten binnen de afdeling worden nu ook getest", legt hij uit. "Er wordt natuurlijk onderzocht hoe het virus binnen is gekomen. Dan gaan we kijken naar de eventuele vervolgstappen."

Het virus kan volgens hem via een medewerker binnen zijn gekomen, maar ook via een revaliderende cliënt die net uit het ziekenhuis is gekomen.

Volgens De Pijper is één van de medewerkers met klachten positief getest. Daarop zijn ook medewerkers en cliënten die met deze persoon in contact zijn gekomen getest. Het is voor de bestuurder niet duidelijk hoe lang medewerkers met klachten nog op de afdeling hebben gewerkt. "In de zorg blijf je niet thuis voordat je getest bent."

Bezoekregels aangescherpt

Eén van de besmette cliënten is overgebracht naar het ziekenhuis. De ander zit in isolatie en wordt vanuit daar verpleegd. De tien positief geteste medewerkers zitten thuis in quarantaine.

Het wordt volgens De Pijper nog even spannend of het verpleeghuis nog genoeg personeel overhoudt. "Dat hangt nu af van de overige testresultaten. Maar aan de andere kant is er ook een opnamestop."

De zorglocatie heeft meteen de bezoekregels aangescherpt en alle activiteiten opgeschort. Dit betekent dat mensen van buitenaf niet meer terecht kunnen voor bijvoorbeeld fysiotherapie. Overige bewoners kunnen deze zorgverlening nog wel krijgen.