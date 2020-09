Basisschoolkinderen maken kennis met bijzondere dronegidsen in de Rotterdamse haven

Leerlingen van OBS De Watervlinder in Hendrik-Ido-Ambacht.

Niet het publiek naar de haven laten gaan, maar de haven juist naar het publiek brengen: dat staat dit jaar centraal tijdens de aangepaste Wereldhavendagen in Rotterdam. Door het coronavirus is het meerdaagse havenevenement fysiek afgelast, maar vooral online en op school wordt hier alsnog aandacht aan besteed. Wel onder een andere naam: Port Stories 2020.

Zo'n zestig scholen doen deze en volgende week mee aan een speciaal ontwikkeld havenprogramma. Sprekers uit de Rotterdamse haven komen langs op de scholen en verzorgen gastlessen. Zo komt een duiktank op één van de schoolpleinen te staan en kunnen leerlingen op een andere locatie aan de slag met een hindernisparcours.

Een van de deelnemende scholen is OBS De Watervlinder in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar maken de leerlingen vrijdagochtend kennis met de Koninklijke Marine én met twee drones: Amy en Djimmy. Deze twee 'gidsen' zullen havenliefhebbers zaterdag op Digital Port Day online rondleiden door de haven.

"Dat doen ze samen met live-reporters", vertelt Sabine Bruijnincx van de Wereldhavendagen. "De beleving in levende lijve is niet zoals mensen normaal gewend zijn, maar met de drones en reporters hopen we het publiek toch iets leuks te bieden dit jaar."

Online is zaterdag nog meer te zien, zoals hoogtepunten uit de demonstraties en de avondshows van eerdere jaren. Ook zijn er interviews met prominente personen, vlogs van bezoeken aan bijzondere schepen.

Rijnmond is er dit weekend bij. Op zaterdag maken we tussen 14:00 uur en 17:00 uur drie uur live radio in samenwerking met studenten van Inholland. Onder leiding van presentator Ronald van der Geer en elk uur een andere student als sidekick bestaat de programmering uit reportages en interviews vanuit de haven van Rotterdam.