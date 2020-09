Bij een steekpartij in een woning in Dordrecht is vrijdagochtend een 25-jarige man gewond geraakt. Hij liep verwondingen op aan zijn buik.

De man werd even voor 12:00 uur neergestoken in een woningen op de bovenste etage van een flat aan de Jekerstraat. De politie is op zoek naar één verdachte. Het is onduidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kennen.

De aanleiding voor de steekpartij wordt verder onderzocht.