Dit is de nieuwe tactiek waarmee de politie automobilisten met telefoon achter het stuur betrapt

De actie werd uitgevoerd op snelwegen in en rondom Rotterdam. Zo werden automobilisten op de A13, A15, A16 en A20 onder de loep genomen.

Een onherkenbare politiewagen reed voorop in de 'trein' en nam het spotten van een automobilist in overtreding op zijn rekening. Een halve kilometer achter dit voertuig reden herkenbare politieauto's, die de betreffende bestuurder vervolgens aan de kant konden zetten. De volgende herkenbare politiewagen sloot weer aan in de trein om een eventuele volgende overtreder staande te houden.

Het resultaat van deze tactiek? 27 automobilisten die rondreden met een telefoon in hun hand. Ook kwam de politie onder meer twee snelheidsovertreders tegen en vier mensen die geen gordel droegen. Zij hebben een bekeuring gekregen.