Clubs blijven dicht: 'De doodsteek van het Rotterdamse nachtleven'

Het lijkt een eeuwigheid geleden dat de Rotterdamse dj David Vunk een dansende, zwetende menigte ophitste in een club. Hij mist de dansvloer onmetelijk. “Optreden zit in mijn bloed.” Hoe lang de clubs nog gesloten blijven is na de laatste persconferentie van premier Rutte onzeker. Dat heeft serieuze gevolgen voor clubs die al een half jaar op sterven na dood zijn. Voor dit artikel sprak Rijnmond verschillende vaandeldragers van de partyscene. Ze zijn eensgezind: dit is de doodsteek van het Rotterdamse nachtleven.

Gespannen kijkt David vanuit zijn huiskamer naar de persconferentie. Dan komt het verlossende woord. “De discotheken en clubs moeten de deuren voorlopig gesloten houden”, zegt Rutte. David schudt op minimale wijze zijn hoofd, maar geeft verder geen krimp. Alsof hij dit nieuws verwachtte. Hij doet de tv uit. Vooral het ontbreken van een einddatum baart hem zorgen. "Nu heb ik geen rust en dan ga je doemdenken. Bijvoorbeeld drie jaar en dat is zwaar." Vervolgens draait hij een joint van eigen geteelde wiet.



Hij laat de agenda op zijn telefoon zien. Vanaf maart zijn er ruim zestig optredens afgezegd. Sporadisch heeft hij een optreden in een club waar mensen aan tafel moeten zitten. Zogenaamde zitfeestjes. Hiervoor krijg hij een derde van zijn fee. “Als iemand van tafel opstaat dan schreeuwt de bedrijfsleider met een megafoon dat hij weer moet gaan zitten.”

De afgelopen maanden heeft hij niet stilgezeten: muziek produceren, trainen en wiet verbouwen. Hij is sceptisch, maar ook optimistisch. “Sluiting is de doodsteek van de clubs.“ Maar hij zegt ook: “Zonder hoop geen toekomst.”

Omscholen tot kraanmachinist

Niet alleen voor dj’s zijn het zware tijden. Mensen uit de horeca, leveranciers of techniek hebben ook geen werk meer. Zo ook vj Diederik (echte naam bekend bij redactie). Hij verzorgt de visuele kunst op feesten en festivals. Een jaar geleden vloog hij nog de wereld rond. Hij had aanzien in de scene en mocht zijn passie delen met duizenden bezoekers op feesten en festivals. “Als ik om me heen kijk dan is het een beetje dood.”

Hij ziet geen perspectief en heeft besloten zich om te scholen. “Ik heb altijd affiniteit gehad met software, ik wil nu coderen gaan leren.” Hij gaat aanspraak maken op de Tozo 3. Dit is het steunpakket voor zelfstandigen en loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Diederik kan zijn vaste lasten betalen en focussen op coderen. Maar hij is niet de enige die aan een carrièreswitch denkt. “Ik ken een lichtman uit Amsterdam die kraanmachinist gaat worden.”



Dat waren alleen nog maar de verhalen van de makers. Voor de laag daarboven zoals clubs en organisatoren van feesten en festivals is het ook code rood. Phuong Ahn Ho is general manager van poppodium en nachtclub Annabel. Ze zegt dat ze tachtig procent van het personeelsbestand heeft moeten laten gaan. Een oplossing is volgens haar steun op maat van de overheid zoals een tegemoetkoming voor de huurkosten.

Eigenaar Aziz Yagoub van Annabel is ook van mening dat clubs die nog langer niet open mogen de doodsteek is voor het clubleven. “Er ontstaat onherstelbare schade aan de infrastructuur. De stad wordt minder aantrekkelijk en raakt in een coma. Zonder de locaties gaat het hele ecosysteem kapot.”

Belang van nachtcultuur

Met het uitblijven van perspectief gaat ook hoop verloren. Dat zegt Thys Boer van N8w8, een onafhankelijke raad die advies geeft over het nachtleven. Volgens hem is een stabiele nachtcultuur cruciaal voor de stad. "Er zijn vier punten waar je aan moet denken: aantrekkelijkheid van de stad, talentontwikkeling, sociale cohesie en werkgelegenheid."

Thys noemt met gemak een aantal beroepsgroepen op die gedupeerd worden door de verlenging van de maatregelen zoals beveiligers, horecapersoneel, taxichauffeurs, schoonmakers en grafisch vormgevers. Dat is precies het ecosysteem waar Aziz op doelde.

“Als er niet snel iets gebeurt, betekent het gebrek aan positieve vooruitzichten en het uitblijven van inkomsten de doodsteek voor het Rotterdamse nachtleven.” Hij ziet veel in de oplossing van Phuong Ahn van Annabel: kwijtschelding van de huur of een betalingsregeling voor clubs. Want als de clubs overeind blijven, is er ook weer werk voor de bovengenoemde beroepsgroepen volgens Thys.



Het symbool van het clubleven van Rotterdam is Ted Langenbach. Hoe gaat het met hem in deze clubloze tijd? “Ik ben de hele dag aan het sporten. Ik denk dat ik maar een Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) ga aanvragen”, grapt Ted.

Het doorgaan van de maatregelen is een doodsteek voor clubs, maar volgens Ted vooral ook voor de creatieven, omdat dat vooral zzp'ers zijn. Hij verwachtte al geen versoepelingen, maar heeft wel twee oplossingen bedacht. Makers en creatieven zoals dj’s, dansers en decorbouwers die dupe zijn van de maatregelen moeten gecompenseerd worden, aldus Langenbach. De Tozo is volgens hem niet genoeg. Daarnaast pleit hij net als collega's van de nacht Phuong Ahn en Thys voor uitstel van de huur van clubs en discotheken.

Illegale Rave

Wat gebeurt er als de clubs dichtblijven? Sonny Pistoor organiseerde in juli een illegale rave in het Bergse Bos. Hij had al ervaring met het organiseren van feestjes in clubs maar voelde druk van zijn achterban om een party te geven. Via een telefoonnummer werden bezoekers via een grindpad tussen de Schotse hooglanders naar een open stuk in het bos geleid. Op een gegeven moment waren er vierhonderd bezoekers.

“Ik denk dat er genoeg feesten gegeven worden ondanks het verbod.” Uiteindelijk heeft de politie voortijdig een einde gemaakt aan de party. Er is niemand opgepakt en er zijn geen boetes uitgedeeld.

Waarom weegt de drang om te dansen zwaarder dan de volksgezondheid? "Jongeren zijn van mening dat ze niet tot de doelgroep behoren die geraakt worden. De ouderen zijn kwetsbaar." Sonny zegt nooit meer een illegale rave te organiseren... in het Bergse Bos.