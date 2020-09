Teixeira sprak met Ola John over komst naar Feyenoord: 'Hij was erg positief'

"Ik sprak onder andere met Ola John, hij was erg positief over Feyenoord en vertelde dat dit een hele grote club is met fantastische fans", vertelt de kersverse Feyenoord-aanwinst João Carlos Teixeira over zijn komst naar de Kuip. "Daarbij is het stadion normaal gesproken altijd vol."

Eerder deze vrijdag bevestigde Feyenoord de komst van Teixeira, die voor twee jaar tekent in de Kuip. De 27-jarige Portugese middenvelder komt over van Vitória Guimarães.

Vrijdagochtend stond Teixeira meteen op het trainingsveld bij Feyenoord, wat meteen een positieve indruk maakte op de middenvelder. "Het trainingscomplex is heel mooi, en goed georganiseerd. Het was nog wel een kalme training, want donderdag was een drukke dag voor me."

"Ik heb het team nog niet zien spelen, maar ik zal sowieso hard werken en mijn uiterste best doen", vervolgt Teixeira. "Ik speel graag aanvallend met met het leveren van assists en doelpunten, dus hopelijk kan ik dat aan dit team toevoegen. Dit is echt een volgende stap in mijn carrière."

Rotterdam

Naast zijn lovende woorden voor Feyenoord, is Teixeira ook positief over Rotterdam. "Ik heb gehoord dat het een fijne stad is, Portugezen die hier wonen zijn allemaal heel positief. Het geeft me wel een vergelijkbaar gevoel als in Engeland, waar ik 4,5 heb gespeeld. Het weer hier in Nederland is een beetje hetzelfde."

Door zijn periode in Engeland spreekt Teixeira vloeiend Engels. Maar of hij al een beetje Nederlands heeft geoefend? "Ik weet nog geen woord, maar ik beloof dat ik het ga leren", lacht de Portugees.

Bekijk boven dit bericht het volledige interview met Feyenoord-aanwinst João Carlos Teixeira.