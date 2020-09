Eis: 16 jaar voor moord Westkousdijk Rotterdam

Justitie eist zestien jaar cel voor de moord op de Westkousdijk in Rotterdam. Daar werd in juli van het vorig jaar de 25-jarige Gino Oliveira doodgeschoten.

De verdachte, een 23-jarige Rotterdammer, heeft bekend. Hij zegt dat hij een eerder conflict met Oliveira wilde uitspreken.



De mannen hadden twee dagen daarvoor ruzie gehad over een betaling. Daarbij was de verdachte in het been geschoten door een bekende van Oliveira.

Wraak

Justitie gaat er vanuit dat de Rotterdammer wraak wilde nemen. Hij had de auto van het slachtoffer die bewuste avond achtervolgd. Op de Westkousdijk ontstond een confrontatie, waarna de verdacht een vuurwapen trok en het slachtoffer door zijn hoofd schoot. Daarna sloeg hij op de vlucht. Hij kon uiteindelijk twee maanden later in Italië worden aangehouden.



Het Openbaar Ministerie vindt een langdurige celstraf op zijn plaats. Niet alleen vanwege de manier waarop het slachtoffer overdag om het leven is gebracht, maar ook omdat het vuurwapengeweld in Rotterdam keihard aangepakt moet worden.

De verdachte zegt dat het niet zijn bedoeling was en dat hij in een opwelling schoot.