Rijnmond zoekt ouderen met een mooi verhaal

Rijnmond zendt in het najaar de tweede serie afleveringen uit van Oud Goud. In dit programma gaan we op zoek naar mooie verhalen van ouderen in onze regio.

In de eerste serie reden we rond in een authentieke T-Ford en haalden we herinneringen op. Omdat gezamenlijk rondrijden op dit moment helaas niet mogelijk is vanwege de coronabeperkingen, krijgt de klassieke auto een andere rol in het programma. Ondanks de afstand van anderhalve meter zullen de verhalen echter niet minder mooi zijn.