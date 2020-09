Aboutaleb: 'Een Sinterklaasintocht onder deze omstandigheden gaat er niet komen'

Er is nog geen besluit genomen, omdat de gemeente niet weet wat er de komende periode gaat gebeuren rondom corona. Als de situatie blijft zoals die nu is, ziet de burgemeester een klassieke intocht niet zitten. "Het kenmerk van een intocht is dat er een massa mensen op elkaar zit. De anderhalve meter is dan niet aan de orde. Voor kinderen hoeft dat niet zo, maar er zitten ook enorm veel ouders tussen."

Ook over een andere grote winterse traditie in Rotterdam is nog geen besluit genomen: het vuurwerk tijdens oud en nieuw. Alleen vuurwerk afsteken en het op tv laten zien, is geen optie volgens Aboutaleb. "Dan kun je net zo goed de uitzending van vorig jaar herhalen."

De burgemeester denkt dat Rotterdam voor eind oktober een keuze heeft gemaakt wat betreft het vuurwerk tijdens oud en nieuw.