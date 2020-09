Leiding verzorgingshuis Rembrandt: 'Ik verwacht nog meer besmettingen'

Nadat vrijdagmorgen duidelijk werd dat Rembrandt getroffen is door het coronavirus, is meteen een opnamestop aangekondigd. Daaropvolgend zijn álle medewerkers en cliënten van de revalidatie-afdeling getest op het coronavirus. De uitslagen verwacht De Pijper vrijdag of uiterlijk zaterdag binnen te krijgen. "In dit soort situaties is het heel belangrijk om snel te handelen. Daarom krijgen we binnen 24 uur uitslag van de testen", weet De Pijper.

Doemscenario's

"Uit de testen van gisteren kwam een aantal besmettingen naar voren. Ik ga ervan uit dat er bij de testen van vandaag nog wel meer positieve uitslagen zullen zitten. Ik denk vooral bij de medewerkers, daar zijn er toch meer van, maar misschien ook nog wel cliënten."

Toch wil hij het niet te negatief inzien. "We kunnen wel van doemscenario's uitgaan, maar misschien valt het wel mee. We moeten handelen met hetgeen we nu hebben en dat gaat op dit moment prima."



De cliënten die zich nu nog op de revalidatie-afdeling bevinden blijven daar in principe, vertelt De Pijper. "Ze blijven keurig op de afdeling, tenzij ze al op de nominatie stonden om naar huis te gaan: dan zetten we dat gewoon door."

Ventilatiesysteem

Hoe het virus zijn weg naar binnen heeft gevonden, is nog niet bekend. "Daar doen we momenteel nog onderzoek naar. Het kan bij de medewerkers vandaan komen, maar een cliënt kan het ook uit het ziekenhuis hebben meegenomen. Het is in ieder geval absoluut niet het ventilatiesysteem!" Die zijn namelijk op alle locaties getest en voldoend aan de uitgangspunten van het RIVM.

Het belangrijkste voor De Pijper is dat de zorg gewoon doorgaat: "Dat is prioriteit nummer één! Je moet de continuïteit van de zorg kunnen blijven waarborgen, maar dat is nu nog niet aan de orde."

Het tehuis blijft ook gewoon open, zij het met aangescherpte maatregelen. "Mensen mogen komen zolang de situatie is zoals hij nu is, al moeten ze natuurlijk wel een mondkapje op. Cliënten mogen beperkt bezoek hebben."

Vrijdag werd bekend dat tien medewerkers en twee cliënten van de revalidatie-afdeling van het verzorgingshuis in Oud-Beijerland zijn besmet met het coronavirus. "Het is heel divers wat er ligt", vertelt De Pijper. "Mensen die revalideren van een herseninfarct of bijvoorbeeld een nieuwe heup of knieën hebben. Over het algemeen zijn het oudere mensen, maar er zitten ook jongere mensen tussen."