Rotterdammer Etto Sedney in The Voice Senior: Iedereen moet een keer meedoen

Rotterdammer Etto Sedney in The Voice Senior

Wie vrijdagavond naar The Voice Senior kijkt, ziet wellicht een bekend gezicht voorbijkomen. Niemand minder dan Rotterdammer Etto Sedney (74) zal van zich laten horen. "Het is een hele leuke ervaring! Ik zou iedere senior aanraden om het een keer mee te maken."

Sedney is geen onbekende in de muziekwereld. In de jaren '70 maakte hij deel uit van de groep Tiffany, die in 1979 een hit had met het nummer 'Late Night Show'. "Dat ik bij die groep terechtkwam, was echt puur toeval", vertelt Sedney tegen Radio Rijnmond. "Twee zangeressen waren al een hele tijd op zoek naar een mannelijke zanger, die er goed uit moest zien en ook nog moest kunnen zingen. Tja, of ik er goed uitzag... Maar ik kon wel zingen!"

Na Tiffany blijft Sedney in de muziekwereld: hij richt de groep Kalimba op, waarmee hij een bescheiden hitje heeft met Bubbelbad. "Onze regiohit", lacht hij. "We speelden heel veel met de band: op festivals, feesten, partijen, huwelijken. Ik heb altijd in de muziek gezeten. Nu nog steeds eigenlijk, alleen niet meer professioneel. Uit nood ben ik gaan werken, haha."

Hoogtepunt met Kalimba was voor Sedney toch wel de cover van Hand in Hand. "Ik ben een verstokte Feyenoord-fan, ook al degraderen ze." Feyenoord stond op het punt om kampioen te worden, toen Sedney's versie van Hand in Hand lekte. "Dit is zo te gek", zegt de zanger, terwijl hij naar het nummer luistert. "Dit moeten jullie altijd draaien op de radio. Ongekend!"

Een programma als The Voice is eigenlijk niets voor Sedney, geeft hij toe. "Aan dit soort concurrentiewedstrijden doe ik eigenlijk niet mee, maar vorig jaar september ben ik ziek geworden. Non-Hodgkin. In april ben ik genezen verklaard en toen dacht ik: 'Wat is het leven mooi.' Toen heb ik besloten aan alles mee te doen."

Vandaar dat hij nu ook een kans pakt, die hij voorheen misschien had laten liggen. "Ik kon nauwelijks zingen bij de audities", lacht Sedney. "Er kwam bijna geen geluid uit m'n keel. Door corona heb ik meer tijd gehad om te herstellen en kwam ik alsnog bij de blind auditions terecht!"

Wat Sedney vrijdagavond gaat zingen, mag hij nog niet verklappen. "Strikte geheimhouding, hè! Maar ik kan iedere senior aanraden om het een keer mee te maken, het was een hele leuke ervaring. Ook een echte eyeopener. Ik zit al zolang in de muziek, maar de aanpak van The Voice is totaal anders."