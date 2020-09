Schiedamse kinderen doen wedstrijdje zonder auto naar school

Basisschool De Klinker in Schiedam is een campagne gestart om ouders te stimuleren hun kroost lopend of op de fiets naar school te brengen. "Het zorgt voor meer veiligheid rond school, het is gezonder en ook nog beter voor het milieu", zegt de 10-jarige Mark resoluut.

Je mag als school dan in coronatijden de zaakjes op orde hebben in het schoolgebouw en op het schoolplein, maar de grote gevaren loeren op weg naar school en naar huis. Het is ook rond De Klinker in Schiedam vaak chaotisch met auto's rond de start van de lessen en het uitgaan van de school. "Het is soms veel te druk en te gevaarlijk", zegt directeur Hans Loendersloot van de Schiedamse basisschool. "Mocht het toch nodig zijn om de auto te gebruiken, parkeer dan wat verder van de school en kom dat laatste stuk lopend."

Schoolbrengweek

De campagne is ook een soort wedstrijd. "Onder het motto 'Schoolbrengweek' maken kinderen afspraken met hun ouders. Ze vullen een kaart in en kunnen zelfs mooie prijzen winnen", vertelt Loendersloot. "Je kind is enthousiast, dus wordt het zelf ook."

De campagne is nu van start, maar de week waarin kinderen hun ouders uit de auto moeten zien te krijgen start 14 september. "Het is de bedoeling om het langer vol te houden uiteraard, maar in die specifieke week voeren we actie."

Wethouder Jeroen Ooijevaar van verkeer komt natgeregend binnen voor de officiële overhandiging van de actiepakketten. "Ik ben inderdaad op de fiets," lacht de wethouder. "Heeft iemand een handdoek?" vraagt hij met een verlopen kapsel. "Er zijn gewoon heel veel goede alternatieven in een dichtbevolkte stad als Schiedam", zegt hij, eenmaal opgedroogd. "Kinderen die zelfstandig naar school fietsen zijn ook meer gewapend tegen het verdere leven in het verkeer. Ze pikken veel meer op van de verkeersregels."

Frustratie

"Het is vaak ook gewoon sneller dan met de auto. Het voelt dan misschien comfortabeler en sneller, maar als je de tijd om erin te stappen, de kinderen in de maxi-cosi te gordelen en een parkeerplek te zoeken, wat een enorme frustratie is 's morgens vroeg, als je dat allemaal meerekent ben je op de fiets fluitend sneller."

De kinderen van De Klinker zien het wel zitten om mee te doen aan de wedstrijd. "Wij gaan winnen", klinkt het in koor. Ook directeur Loendersloot komt niet met de auto naar zijn werk. "Ik woon vlakbij dus doe het lopend."

Corona

Veiligheid op en rond het schoolplein is het devies. Ook in coronatijden. "Dat gaat goed. We hebben looplijnen voor ouderen, maar die kinderen kunnen gaan en staan waar ze willen. Ouders van kinderen in de bovenbouw mogen niet het schoolplein op of het schoolgebouw in. Soms moet je ze even herinneren aan de regels, maar het gaat goed. We doen ook meer aan spreiding van kinderen als de school uitgaat. Het is in ieder geval hartstikke fijn om alle kinderen weer te zien, joepie!"