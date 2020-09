Fraser na Sparta-ADO (1-1): 'Constant aangegeven dat er nog wat bij moet, maar moet wel haalbaar zijn'

Sparta speelde vrijdagmiddag met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag. Oud-Spartaan Michiel Kramer opende een kwartier voor tijd de score uit een strafschop, waarna Jeffry Fortes in de laatste minuten voor de fraaie gelijkmaker zorgde.

"Als je over de hele wedstrijd de kansenverhouding ziet, halen we er denk ik te weinig uit. Vier goede mogelijkheden, dan moeten er meer in", plaatst Fraser een kritische noot. "Maar we kunnen met de uitslag leven."

Problemen voorin

De wedstrijd tegen ADO was niet de eerste deze voorbereiding waarin Sparta moeite had met scoren. Hebben de Rotterdammers nog dringende behoefte aan versterking voorin? "Ik denk dat we allemaal de mogelijkheden weten van Sparta", vertelt Fraser daarover. "Ik heb constant aangegeven dat er nog wat bij moet, maar dan moet het wel haalbaar zijn. Maak ik me zorgen? Dat is misschien iets te zwaar. Intussen vind ik dat we wel een aantal wedstrijden hebben gehad waarin we er scorend veel meer uit hadden kunnen halen."

Komende maandag oefent Sparta voor het laatst deze voorbereiding, tegen Borussia Dortmund. "Europese top", vertelt Fraser. "We openen de competitie tegen Ajax, dat is ook een Europese topploeg. Vandaar dat we die keuze hebben gemaakt."