Hoe een houten scheepswrak de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam vertelt

Het is een eeuwenoud wrak, maar ook een icoon van Rotterdam. Een houten scheepje dat eeuwenlang diep onder de grond heeft gelegen, vertelt veel over de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam.

Ten eerste omdat het deel uitmaakt van het fundament van de stad. Rotterdam is ontstaan nadat er een dam is gelegd in het riviertje de Rotte. Dit houten scheepje is gebruikt om het laatste stuk van die dam te dichten.

Ten tweede omdat uit onderzoek naar het hout van het bootje is gebleken dat de dam in het jaar 1270 moet zijn aangelegd. Met die wetenschap kunnen we in 2020 zeggen dat het 750 jaar geleden is dat Rotterdam is ontstaan.



Het scheepje, een zogeheten punter, is al in 1991 opgegraven bij archeologisch onderzoek voorafgaand aan de aanleg van de Willemsspoortunnel in het centrum van Rotterdam. Archeologie Rotterdam is daar op zoek gegaan naar sporen van de dam in de Rotte.



Deze punter is het oudste scheepje van Rotterdam maar ook één van de oudste punters van Nederland. Het scheepje is gebruikt op de Rotte voor het vervoer van zowel mensen als vee.

Voor het eerst is dit bijzondere bootje nu te zien in Rotterdam. Het staat centraal in de tentoonstelling '750 jaar Rotte | dam' in Museum Rotterdam. Rond de dam in de Rotte bouwden de eerste Rotterdammers huizen. Bij opgravingen zijn ook allerlei gebruiksvoorwerpen van deze oer-Rotterdammers gevonden. Ook die zijn te zien in de tentoonstelling.



De tentoonstelling '750 jaar Rotte | dam' is een samenwerking van Archeologie Rotterdam en Museum Rotterdam en is te zien van 5 september 2020 tot en met 21 maart 2021.