Moeder van vermoorde Gino: 'Ik hoorde zijn laatste hartslag'

De 25-jarige Gino Oliveira werd op 3 juli 2019 beschoten op de Westkousdijk in Rotterdam. Drie dagen later kreeg zijn moeder in het ziekenhuis te horen dat zij afscheid van hem moest nemen. "Ik ging bij hem op bed liggen, mijn hoofd op zijn borst. Ik heb zijn laatste hartslag gehoord. Dat vergeet ik nooit meer."

Die emotionele woorden werden vrijdag uitgesproken in het proces tegen Aldijr M. (23) uit Rotterdam. Hij heeft bekend dat hij de fatale schoten heeft gelost. Justitie wil dat hij 16 jaar de cel ingaat.

De moeder van Gino omschreef het gemis. "Hij was mijn enige zoon, mijn vriend. Hij was lief en geliefd. Als ik bij zijn graf kom, zie ik dat er elke dag verse bloemen liggen. In mijn ogen was hij perfect."

De verdachte schetste met enige aarzeling een ander beeld. "Ik weet dat het gevoelig ligt, maar Gino was geen lieverdje." En uitgebreid vertelde hij over de aanleiding van de schietpartij.

Ruzie om geld

Op 1 juli, twee dagen voor de beschieting, stonden de twee mannen al tegenover elkaar op het Henegouwerplein in Rotterdam. Volgens Aldijr M. eiste Gino geld van hem. "Ik moest geld terugbetalen dat ik van zijn broertje had aangenomen. Maar ik wist nergens van." Justitie vermoedt dat het over drugs ging, voor een bedrag van 1700 euro.

Gino Oliveira was niet alleen. Hij had een vriend meegenomen en die schoot: in het bovenbeen van Aldijr M. Die rende weg en kreeg naar eigen zeggen een dag later uit zijn omgeving een wapen. "Voor mijn veiligheid."

De Rotterdammer zegt dat hij met Oliveira in contact wilde komen. "Ik wilde weten waarom dit was gebeurd. Ik had hier niets mee te maken." Twee dagen later zou hij Gino toevallig hebben gezien in het centrum en reed hij hem achterna. Op de Westkousdijk trok hij het pistool en liep op de auto af.

"Ik dacht: als ik dat wapen laat zien, dan stapt hij wel uit en kunnen we praten. Maar hij begon te schelden. 'Je had dood moeten zijn, flikker.' Dat kwam hard bij mij binnen. Ik schoot. Ik weet ook niet goed waarom."

Wraak

Justitie heeft een andere lezing: Aldijr M. wilde wraak voor de eerdere beschieting en was gericht op zoek gegaan naar het slachtoffer. "Het is ook onlogisch dat je een wapen trekt als je wilt praten. Het was moord."

Officier van justitie Kroon trok de zaak in breder perspectief. "Verdachte is samen met heel veel anderen verantwoordelijk voor 75 schietincidenten vorig jaar in Rotterdam. Ruimschoots meer dan in welk voorafgaand jaar dan ook. De straf in deze zaak moet tot uitdrukking brengen dat we in Rotterdam klaar zijn met wapenbezit en wapengebruik."

Ook de moeder van Gino Oliveira haakte in op de actualiteit. "De afgelopen maanden zijn er veel ernstige misdrijven geweest. Jongeren denken dat ze gangsters zijn. Dat frustreert iedere ouder. Ik vraag om een goeie straf, zodat dit kan ophouden."

De rechter in Rotterdam sloot de zitting af. "Er is veel ellende veroorzaakt. Daar gaan we eens goed over nadenken: op 18 september doen we uitspraak."