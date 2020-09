Beugelsdijk na Sparta-ADO: 'Vooraf heel vreemd, op het veld een normale wedstrijd'

"Vooraf vond ik het heel vreemd, gisteren ging het een beetje kriebelen. Maar vandaag op het veld zelf was het gewoon een normale wedstrijd met een extra tintje eigenlijk", vertelt Sparta-verdediger Tom Beugelsdijk over de oefenwedstrijd tegen zijn oude club ADO Den Haag (1-1).

Beugelsdijk kent veel ADO-spelers natuurlijk nog goed, maar was desondanks in volle concentratie tijdens het duel tussen Sparta en zijn voormalige werkgever. "In het veld ben ik niet zo'n doller, het zijn belangrijke weken. Ik moet scherp zijn, en een goede wedstrijd spelen. Anders heb ik mezelf er alleen maar mee."

"In oefenwedstrijden vind ik het belangrijk om naar de competitie toe fit te worden, scherp te spelen en een goed gevoel aan de wedstrijd over te houden", vertelt Beugelsdijk verder over het oefenduel tussen Sparta en ADO. "Met 1-1 ga je een stuk beter van het veld af dan bij een 0-1. Ik denk dat we een een hele goede eerste veld hebben gespeeld, dat geeft mij een goed gevoel."

Komende maandag sluit Sparta de voorbereiding af met een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund, waar Beugelsdijk mogelijk tegenover de Noorse superspits Erling Haaland komt te staan. "Alleen dan vind ik het leuk om zo'n wedstrijd te spelen, het kan ook zijn dat je tegen een 18-jarig talent komt te staan", vertelt Beugelsdijk daarover. "Ook leuk, maar in die wedstrijd wil ik gewoon tegen de grote spits spelen."

