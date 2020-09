In plaats van Dordrecht verkennen, aan de laptop gekluisterd voor introductie

Hannah Vink (20) uit Dordrecht zit er klaar voor. In de achtertuin met een schuimende cappuccino bij de hand, laptop op schoot. "Relaxed hoor", lacht ze.

Het is een belangrijke dag voor de eerstejaars. Met het starten van haar studie toegepaste psychologie komt een droom uit. "Ik heb er heel erg veel zin in."

Op het scherm is de directeur te zien, ouderejaars die terugblikken op hun eerste stappen als student, een quiz over Dordrecht en zelfs muzikant Kay Slice die live speelt.

Gemengde gevoelens

Directeur Jessica van den Bosch van HBO Drechtsteden beleeft de show met gemengde gevoelens. "Het is een beetje gek natuurlijk om zo'n mooie introductiedag online te moeten doen. Vorig jaar konden we met alle studenten door de stad zwerven. Maar ik vind het een heel mooi en waardig alternatief."

Hannah kijkt ondertussen rustig toe vanuit het ouderlijk huis. "Hoe ze het hebben opgelost vind ik wel goed. Heel fijn."

Het is maar de vraag wanneer Hannah haar medestudenten echt kan leren kennen. Voorlopig lijkt het erop dat ze maar één dag per twee weken klassikaal college krijgt. "Ik hoop niet dat het alleen digitaal is."

Ook gezellig

"Het liefst heb je natuurlijk fysiek contact met elkaar", zegt ook directeur Van den Bosch. "Elkaar in de ogen kijken en elkaar aanraken. Dat is met een scherm nu eenmaal anders. Daar zullen we een beetje aan moeten wennen, want ik verwacht dat we minstens het komende halfjaar op deze manier moeten inrichten."

"In de collegebanken heb je pas echt school. Maar hier is het ook gezellig hoor", lacht Hannah. "Om elf uur even koffie met mijn moeder en mijn zus. Zo komt het ook wel goed."