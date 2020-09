Bijzonder transport in 'Dordt': Vleermuisflat verkast naar Amstelwijck

Bijzonder transport en tegelijkertijd goed nieuws voor de vleermuizen in Dordrecht-Amstelwijck. Zij krijgen vanaf zaterdagochtend een heuse vleermuisflat. Een flat die vrijdagavond nog met groot materiaal uit de grond werd gehaald in het Leerpark.

"Vanwege de nieuwbouwplannen verderop moest de vleermuisflat worden verplaatst", legt Taco Bresser uit, die verantwoordelijk is voor de verplaatsing van de stenen constructie van zo'n vier meter hoog. In Amstelwijck huizen vleermuizen momenteel in een leegstaand ziekenhuis, waardoor ze de geplande sloopwerkzaamheden dwarsbomen. Door de flat in de buurt van het ziekenhuis te plaatsen, verkassen de dieren 'hopelijk' naar een passender thuis.

Die verhuizing heeft nog behoorlijk wat voeten in de aarde, legt Bresser uit.

"Het is redelijk smal en tegelijkertijd best hoog, dat maakt het dat je de flat voorzichtig met een dieplader moet verplaatsen."

Aanvliegroute

Want inderdaad, wanneer de constructie eenmaal op de dieplader staat, wordt deze met uiterste nauwkeurigheid de wijk uitgereden. "Daarna zal hij naar Amstelwijck gaan. Bij het sportpark zijn al vleermuizen aanwezig, daar is nu ruimte gemaakt voor de flat", legt Bresser uit.

De reden dat het gebouw weg moest uit het Leerpark is tweeledig. Enerzijds vanwege de nieuwbouw in Amstelwijck, maar ook omdat de aanvliegroute niet ideaal was voor de gevleugelde zoogdieren. "Volgens de deskundigen bleek dat het hier anderhalf meter te laag was. Daardoor gingen de vleermuizen er niet in, terwijl ze hier wel waren."

Leegstaand ziekenhuis

Die aanvliegproblemen moet op hun nieuwe plek, vijf kilometer verderop, verleden tijd zijn. "Daar zetten we het op een verhoging waardoor de hoogte volgens de deskundigen ideaal moet zijn", vertelt Bresser.

De bedoeling is dan volgens de gemeente dat de vleermuizen die nu in het oude en leegstaande Refaja-ziekenhuis in Amstelwijck verblijven, hun weg vinden naar dit nieuwe stulpje. Op die manier kunnen in Amstelwijck de nieuwbouwplannen worden voortgezet. Zolang er namelijk vleermuizen - die een beschermde status hebben - in het lege ziekenhuis zitten, mogen de sloopwerkzaamheden niet worden voortgezet.