Wilfried de Jong wint prijs voor beste acteur als gigolo in Rotterdamse film

De Rotterdamse televisiemaker en schrijver Wilfried de Jong won vrijdagavond de prijs Beste acteur voor zijn rol als gigolo in de film 'Wonden helen niet in het donker'. De prijs voor beste film ging naar de inzending Meer dan mij van regisseur Thijs van Meurs.

De korte film Wonden helen niet in het donker is gemaakt tijdens het 48 Hour Film Project Rotterdam, een wedstrijd waarbij filmcrews in 48 uur tijd een film moeten bedenken, schrijven, filmen en monteren.

De film gaat over een ontmoeting tussen een eenzame zakenvrouw en een gigolo op zijn retour. De jury zegt dat Wilfried de Jong erin slaagt "volledig te transformeren in een kwetsbaar personage". De Jong kreeg pas 's nachts te horen welke rol hij de volgende dag moest spelen. Hij kreeg een pruik op, zodat hij in de film met een volle haardos verschijnt.



De film werd opgenomen in het monumentale pand St. Joris Doele in Schiedam en werd gemaakt door regisseur Zouhair Mtazi en producent Thijs de Neeve. Naast Wilfried de Jong spelen Lotte Milder en Yahya Gaier in de film.

Beste film

Wonden helen niet in het donker won ook in de categorie voor cinematografie en geluid, maar werd niet gekozen als beste film. Die eer ging naar de film Meer dan mij van regisseur Thijs van Meurs.

Meer dan mij, Opbouwende Kritiek (tweede prijs beste film) en Wonden helen niet in het donker zijn in januari 2021 te zien tijdens de speciale Rotterdam-dag van het Internationale Film Festival Rotterdam.

De coronacrisis vormde dit jaar een extra uitdaging voor het jaarlijkse 48 Hour Film Project Rotterdam. Op de set moest de anderhalve meter regel worden nageleefd. De bekendmaking van de winnaars werd online gestreamd op YouTube.