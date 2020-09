Oranje wint zonder Feyenoorder Fer van Polen in Nations League

Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd in de Nations League met 1-0 gewonnen van Polen. In de Johan Cruijff ArenA maakte Steven Bergwijn de enige goal. Feyenoorder Leroy Fer bleef negentig minuten op de bank.

In de eerste helft gebeurde er weinig in Amsterdam. Quincy Promes was met een rolletje voorlangs gevaarlijk. De grootste kans ontstond vlak voor rust. Frenkie de Jong nam de bal knap aan op de borst, maar mikte net op de paal. Direct daarna klonk het rustsignaal.



Interim-bondscoach Dwight Lodeweges wisselde in de rust niet. Oranje probeerde het tempo tegen de vaak schoppende Polen op te schroeven en dat resulteerde in een grote kans voor Memphis Depay, maar hij kon de bal niet over Polen-doelman Wojciech Szczesny lobben.

Doelpunt

Na een uur spelen viel dan alsnog de openingsgoal voor Nederland. Hans Hateboer legde voor en Steven Bergwijn tikte van dichtbij binnen: 1-0. Het was de eerste goal van Bergwijn in het shirt van het Nederlands elftal.

In het laatste halfuur werden de Polen niet meer gevaarlijk. Oranje was dat wel. Nathan Aké legde de bal verkeerd terug op Virgil van Dijk, terwijl hij zelf in kansrijke positie was.

Door de overwinning van Oranje en het 1-1 gelijkspel van Italië tegen Bosnië en Herzegovina, is Nederland nu koploper in Groep 1. Maandag staat de tweede wedstrijd in de Nations League op het programma. Italië is dan eveneens in Amsterdam de tegenstander.



Oranje: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, F. de Jong, Wijnaldum; Promes (90. L. de Jong), Memphis, Bergwijn (74. Van de Beek).