Bestuurder vliegt uit de bocht op fly-over A15/A29

De verbindingsweg van de A15 naar de A29 is zaterdagochtend afgesloten richting de Hoeksche Waard. Een automobilist is op de fly-over vanaf de A15 naar de A29 uit de bocht gevlogen en tegen een geleiderail gereden.

De wagen is zwaar beschadigd geraakt. Een berger heeft het voertuig weggesleept. De bestuurder heeft volgens een woordvoerder van de politie lichte verwondingen opgelopen en is voor controle naar het ziekenhuis. Er was geen alcohol in het spel.

De politie heeft meerdere bekeuringen uitgeschreven voor het negeren van de rode kruizen boven de weg, meldt een weginspecteur van Rijkswaterstaat.

Ook na de berging blijft de weg nog even dicht. De geleiderail moet nog hersteld worden en de weg moet worden gereinigd.

Verkeer vanaf Zuidplein en Barendrecht kan omrijden via de A15 en keren bij de afslag Charlois.