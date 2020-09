Maashaven bijna klaar voor terugkeer binnenvaartschepen

De pontons liggen er al, met een nieuwe lak verf en vol veilige toepassingen. De aannemer hoeft alleen nog wat technische aanpassingen te doen en dan is de 'huiskamer' voor de binnenvaart klaar. Binnenvaartschepen kunnen dan eindelijk weer aanleggen in de Maashaven in Rotterdam.

Projectleider Jannet Bredius van Havenbedrijf Rotterdam rekent erop dat de eerste schepen zich eind oktober kunnen melden. En dan keert het vertrouwde beeld weer terug van een haven vol binnenvaartschepen, zoals het al tientallen jaren bestaat.

Getijdenpark

De pontons voor de schepen moesten in juni 2018 weg voor de aanleg van een getijdenpark op de kop van de Maashaven, vlakbij de metro. Het Havenbedrijf besloot de ligplaatsen anders in te delen, zodat de schepen toch weer kunnen terugkeren.

De Maashaven is namelijk een geliefde plek bij binnenvaartschepen, om even te rusten tussen de vrachten door, om weekeinde te vieren of een bezoek aan het centrum te brengen. Projectleider Bredius: "Twee jaar lang moesten de schippers op zoek naar een andere plek, maar straks kunnen ze gelukkig weer terug naar hun thuishaven."

De oude binnenvaartpontons zijn opgeknapt door Holland Shipyards in Vlissingen, maar er zijn ook een paar nieuwe pontons geplaatst. "Opknappen is niet per definitie goedkoper maar het is wel duurzamer", zegt de projectleider.

Over de rest van de aanpassingen zegt ze: "Aan beide zijden van de steigers zijn hekjes toegevoegd voor de veiligheid. Aan de zuidkant van de Maashaven zijn hoge trappen aan de pontons gemaakt, waardoor schippers van lege, hoge schepen ook veilig op het ponton kunnen stappen. En op de kade is de walstroom vernieuwd."

Hockeysticks

Schippers vreesden dat door de verandering het aantal ligplaatsen zou verminderen, maar daar is volgens de projectleider geen sprake van. "Door in het water een opstelling in de vorm van twee 'hockeysticks' te maken, hebben we toch weer z'n 60 ligplaatsen kunnen creëren."

De jonge schipper Pieter Kraaijeveld van binnenvaartschip de Adeline ligt net buiten het vernieuwde pontongebied, aan de kade vlakbij het SS Rotterdam. Hij is heel blij met de aanpassingen.

"In Rotterdam zijn er niet zoveel ligplekken dus dit is echt een verbetering. En hier kun je zo op de kade stappen, dat is niet overal."

Projectleider Jannet Bredius vertelt dat nu nog alleen de stroom en de veiligheidssystemen moeten worden aangesloten. En dan is de herinrichting klaar. "Zie je het al voor je: met de kerst hier weer een haven vol verlichte binnenvaartschepen? Foto maken en inlijsten, want dat geeft vast weer een mooi plaatje. En laat dat getijdenpark dan ook maar komen."